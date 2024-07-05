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        Burdur'da çölyak hastaları için glütensiz besin atölyesi açıldı

        Burdur'da Çölyak hastaları için bir hayırseverin desteğiyle açılan atölyede glütensiz unlu mamulleri üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:51
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        Burdur'da çölyak hastaları için glütensiz besin atölyesi açıldı
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        Burdur'da Çölyak hastaları için bir hayırseverin desteğiyle açılan atölyede glütensiz unlu mamulleri üretilecek.

        Burdur Halk Eğitim Merkezinde hayırsever Ahmed Baraka'nın desteğiyle kurulan fırının açılışını Burdur Valisi Türker Öksüz yaptı.

        Öksüz, yaptığı konuşmada, çölyak hastaları için unlu mamuller üretilecek tesisin kentte yaşayan hastalar için önemli bir girişim olduğunu söyledi.

        Burdur'da glütensiz unlu mamül bulmanın zor olduğuna değinen Öksüz, "Çevre illerden bunu bulmaları gerekiyordu. Bulunca da onları buraya getirmek hem maliyetli hem de çeşitli zorluklar içeriyordu. Halk Eğitim Merkezi'mizin bünyesinde bunu üretmek onlar için de büyük kolaylık olacak. Ben buradan hizmet alacak bütün çölyak hastalarımıza da buradan üretilen ürünlerin şifa kaynağı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Çölyak hastası Fuat Tezcan da yaklaşık 20 yıldır bunun için uğraştıklarını belirterek "Bizim için bir hayaldi. Hayalimiz gerçek oldu. Çölyak hastaları için olan fırın yaşam kalitemizi yükseltecek." dedi.

        Açılış sonrası Vali Öksüz tarafından hayırsever Ahmed Baraka'ya plaket takdim edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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