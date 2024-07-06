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        Burdur'da kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesindeki mermer ocağında kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, operatör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:17
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        Burdur'da kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesindeki mermer ocağında kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, operatör yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki mermer ocağında bir kepçe, bakım yapıldığı sırada devrildi.

        Devrilen kepçenin altında kalan bakım servisi görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi. Kepçeden atlayan operatör Arif Ö. (20) ise yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin araştırma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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