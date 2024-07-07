Antalyaspor, kamp için Burdur'daki MAKÜ Spor Tesisleri'ne geldi

Takım otobüsünden inen kulüp genel müdürü Adem Kart, teknik direktör Alex de Souza ve oyuncuları, MAKÜ Rektör Yardımcısı Ömer Tekşen ile otel yöneticileri çiçeklerle karşıladı.

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