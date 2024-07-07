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        Antalyaspor, kamp için Burdur'daki MAKÜ Spor Tesisleri'ne geldi

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'ne geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:03
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        Antalyaspor, kamp için Burdur'daki MAKÜ Spor Tesisleri'ne geldi
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'ne geldi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, MAKÜ Spor Kompleksi'ndeki otele giriş yaptı.

        Takım otobüsünden inen kulüp genel müdürü Adem Kart, teknik direktör Alex de Souza ve oyuncuları, MAKÜ Rektör Yardımcısı Ömer Tekşen ile otel yöneticileri çiçeklerle karşıladı.

        Otele yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını saat 18.00'de yapacak.

        Takımın, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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