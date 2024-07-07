Antalyaspor, kamp için Burdur'daki MAKÜ Spor Tesisleri'ne geldi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'ne geldi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'ne geldi.
Kırmızı-beyazlı ekip, MAKÜ Spor Kompleksi'ndeki otele giriş yaptı.
Takım otobüsünden inen kulüp genel müdürü Adem Kart, teknik direktör Alex de Souza ve oyuncuları, MAKÜ Rektör Yardımcısı Ömer Tekşen ile otel yöneticileri çiçeklerle karşıladı.
Otele yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını saat 18.00'de yapacak.
Takımın, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacağı belirtildi.
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