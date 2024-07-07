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        Antalyaspor, Burdur kampındaki ilk antrenmanını yaptı

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Burdur'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:33
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        Antalyaspor, Burdur kampındaki ilk antrenmanını yaptı
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Burdur'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ilk antrenmanını yaptı.

        Antrenman öncesi teknik ekip, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

        Ardından antrenman sahasının yanındaki spor salonunda bir süre çalışan futbolcular, idman sahasında koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

        Antalyaspor, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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