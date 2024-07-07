Antalyaspor, Burdur kampındaki ilk antrenmanını yaptı

Antalyaspor, 17 Temmuz'a kadar MAKÜ Tesisleri'nde kamp yapacak.

Ardından antrenman sahasının yanındaki spor salonunda bir süre çalışan futbolcular, idman sahasında koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ilk antrenmanını yaptı.

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