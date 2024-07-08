Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

İkametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik uyuşturucu enjekte edilen 260 kullanımlık kağıt parçası ve uyuşturucu ölçümüne yarayan aparatlar ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ö.Ö, O.K. ve R.Ç. düzenlenen operasyonda kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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