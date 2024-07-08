Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu Ö.Ö, O.K. ve R.Ç. düzenlenen operasyonda kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.
İkametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik uyuşturucu enjekte edilen 260 kullanımlık kağıt parçası ve uyuşturucu ölçümüne yarayan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
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