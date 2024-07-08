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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:16
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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Veli A. (78) idaresindeki traktör, Yeşilbaşköy Sarıdere mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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