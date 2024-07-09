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        Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:10
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        Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren alkollü mekanlarda kadınların fuhşa zorlandığı, senet imzalatılarak tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek, 2 muşta ele geçirildi.

        Operasyonda S.K, D.D, L.Ö. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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