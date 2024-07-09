Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren alkollü mekanlarda kadınların fuhşa zorlandığı, senet imzalatılarak tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek, 2 muşta ele geçirildi.
Operasyonda S.K, D.D, L.Ö. ve E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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