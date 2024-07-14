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        Burdur'da Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi başlatıldı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi faaliyeti başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:02
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        Burdur'da Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi başlatıldı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi faaliyeti başlatıldı.

        Turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsalının güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü yakınında, il protokolünün de katılımıyla havalanan sıcak hava balonları Salda Gölü manzaralı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

        Uçuşa katılan davetliler ile yerli ve yabancı turistler, Kayadibi Mahallesi'nden havalanan balonların gölle bütünleşen görsel şölenini havadan izledi.

        Salda Sıcak Hava Balonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Vali Türker Öksüz, Burdur'un Sagalassos, Kibyra antik kentleri, müzeleri, İnsuyu Mağarası, tarihi konakları, gölleri, lavanta ve gül bahçeleri, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

        Öksüz, sıcak hava balon turizmine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "İnanıyorum ki bu girişim bölgemizin ve ülkemizin turizmine, kentte ve kentte yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunacak." dedi.

        - "Koruyarak balon etkinliğini gerçekleştireceğiz"

        Vali Öksüz, Salda Gölü'nün dünyanın ve Türkiye'nin doğal harikaları arasında sayıldığını vurgulayarak, hızlı büyüyen turizm sektöründe Burdur olarak hak ettikleri payı almak istediklerini belirtti.

        Sıcak hava balon turizmi sırasında bölgedeki ekolojik dengeye dikkat edeceklerini ve asla zarar vermeyeceklerini vurgulayan Öksüz, "Burası Özel Çevre Koruma Bölgesi. Bu niteliğini hep birlikte koruyacağız. Koruyarak balon etkinliğini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        - "Manzara harika"

        İlk uçuşa katılan misafirlerden Azra Güçlü de mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Manzara harika," dedi.

        Bursa'dan tatile gelen Melike ve Kamil Köse çifti de Salda'da sıcak hava balonuna binmek için tatillerini uzattıklarını ifade ederek, "Manzara şahane. Salda gölünü de ilk defa havadan görmek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Koç da 70 yaşında ilk defa balona bindiğini anlatarak, manzaranın yukarıdan harika göründüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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