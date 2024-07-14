Futbol: Hazırlık maçı

Alex, ikinci yarının başında ilk 11'i tamamen değiştirdi. Akdeniz ekibi, ikinci yarıya Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Mehmet İlhan, Burak İngenç, Sander van de Streek ve Ramzi Safuri 11'iyle çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, 2. dakikada Abu-Said Eldarushev ve 11. dakikada Paulo Vitor'un golleriyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Alex de Souza, hazırlık mücadelesinin ilk 11'inde Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Erkan Eyibil, Efecan Gülerce, Emir Gürlek, Mevlüthan Ekelik, Mert Yılmaz, Civan Türkay, Harun Toprak ve Yannick Nkurunziza'ya görev verdi.

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