Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Futbol: Hazırlık maçı

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Ligi takımlarından Akron Togliatti'ye 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Hazırlık maçı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Ligi takımlarından Akron Togliatti'ye 3-2 yenildi.

        Yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdüren Akdeniz ekibi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda Akron Togliatti ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Alex de Souza, hazırlık mücadelesinin ilk 11'inde Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Erkan Eyibil, Efecan Gülerce, Emir Gürlek, Mevlüthan Ekelik, Mert Yılmaz, Civan Türkay, Harun Toprak ve Yannick Nkurunziza'ya görev verdi.

        Kırmızı-beyazlılar, 2. dakikada Abu-Said Eldarushev ve 11. dakikada Paulo Vitor'un golleriyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

        Alex, ikinci yarının başında ilk 11'i tamamen değiştirdi. Akdeniz ekibi, ikinci yarıya Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Mehmet İlhan, Burak İngenç, Sander van de Streek ve Ramzi Safuri 11'iyle çıktı.

        Antalyaspor, 59. dakikada Van de Streek'in golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Veysel Sarı, 85. dakikada skora eşitliği getirdi: 2-2.

        Rusya temsilcisi, son dakikada Aleksa Durasovic'in kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Burdur'da Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi başlatıldı
        Burdur'da Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi başlatıldı
        Salda Gölü'nün güzelliğini, sıcak hava balonlarıyla keşfettiler
        Salda Gölü'nün güzelliğini, sıcak hava balonlarıyla keşfettiler
        'Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı, çok daha zor günler...
        'Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı, çok daha zor günler...
        Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı