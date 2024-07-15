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        15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Akif Altay Burdur'da anıldı

        15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:34
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        15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Akif Altay Burdur'da anıldı
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        15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Altay'ın Güvenli köyündeki kabri başındaki anma törenine, Burdur Valisi Türker Öksüz, şehidin eşi Gülsüm Altay, oğulları Niyazi ile Muhammed Altay ve kızı Aslı Altay Keçe, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Tören kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Öksüz ve beraberindekiler Şehit Akif Altay'ın mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Vali Öksüz, burada gazetecilere, 15 Temmuz 2016'da ülkeye, Türk milletine, cumhuriyete ve anayasal düzene karşı hain ve alçakça bir girişim olduğunu söyledi.

        Öksüz, FETÖ denen ihanet şebekesi terör örgütünün ülkenin kurumlarını hedef aldığını belirterek, "15 Temmuz dolayısıyla ülkemizin bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, istikbalimiz ve istiklalimiz için hiçbir karşılık göstermeden fedakarca canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Öksüz, 15 Temmuz'da milletin eşi görülmemiş destansı bir kahramanlık öyküsü yazdığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun gayretiyle, üstün çabasıyla milletimiz ile tüm kurumlarımızın kenetlenmesiyle bu zafer kazanılmıştır. Bundan sonra da ülkemizi millet olarak topyekün korumaya, kollamaya canımızı siper etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir terör örgütü, hiçbir yapılanma, ülkemizin bağımsızlığını, özgürlüğünü elinden alamaz, alamayacaktır." diye konuştu.

        - "15 Temmuz bizim için hüzün demek"

        Şehit polisin eşi Gülsüm Altay da 15 Temmuz'un kapanmayan yaraları olduğunu aktardı.

        Eşinin, evinden ve çocuklarından ayrı, gözünün vatanından başka başka bir şey görmediğini dile getiren Altay, "Vatan, bayrak aşkıyla canını feda etti. Tabi sadece 15 Temmuz'da değil, her zaman unutulmayacak anılar bıraktı. Unutmadık, unutmayacağız. O Allah'ın aslanı. Yokluğu ciğerimizi yakıyor, 15 Temmuz bizim için hüzün demek." diye konuştu.

        Altay'ın Güvenli köyündeki kabri başındaki anma törenine, Burdur Valisi Türker Öksüz, şehidin eşi Gülsüm Altay, oğulları Niyazi ile Muhammed Altay ve kızı Aslı Altay Keçe, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Protokol üyeleri, 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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