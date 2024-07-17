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        Burdur'da silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı

        Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 01:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 01:34
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        Burdur'da silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
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        Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.

        Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi'nde kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.

        A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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