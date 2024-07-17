Burdur'da silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.

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