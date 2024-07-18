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        Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği el dikim top atölyesini gezdi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Komplekslerinde kamp yapan Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, "Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" atölyesini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:57
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        Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği el dikim top atölyesini gezdi
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        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Komplekslerinde kamp yapan Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, "Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" atölyesini gezdi.

        Kooperatif başkanı Aysel Özcan, yaptığı açıklamada, Alex de Souza'ya Antalyaspor Burdur'a kampa geldiğinde futbol topu dikip hediye ettiklerini söyledi.

        Alex'in bunun üzerine merak edip topun üretildiği atölyeye geldiğini ifade eden Özcan, Alex'e atölyeyi gezdirdiklerini ve futbol topunun yapılışını anlattıklarını dile getirdi.

        Alex'in atölyelerini beğendiğini aktaran Özcan, "Alex'e atölyemizde Fransa için yaptığımız bocce toplarını da gösterdik, onları da çok beğendi. Kendisine de bir set hediye ettik. Merak ettiklerini sordu biz de cevapladık. Beğenerek atölyemizden gitti. Biz de çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Atölyede 17 kadının futbol, voleybol, Amerikan futbolu, bocce toplarını hem el hem de makine dikimiyle ürettiklerini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

        "Hedefimiz, FIFA standartlarında üretim yapma belgesini de aldıktan sonra bütün kulüplere top verebilmek. Ona da ulaşacağımızdan eminim, başvurumuzu yaptık belgemizi bu yıl sonuna kadar alacağız."

        Atölyede çalışan kadınlardan Fatma Yıldırım da ziyaretten memnuniyet duyduklarını, Alex'in "sevecen" biri olduğunu ve imza vererek kendileriyle fotoğraf çektirdiğini anlattı.

        Ziyarette Alex'e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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