Burdur Valisi Öksüz lavanta hasadına katıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki 350 dekarlık lavanta tarlasında hasat etkinliği yapıldı.

​​​​​​​Vali Türker Öksüz, Lisinia Doğa Proje Merkezi tarafından susuz tarıma dikkati çekmek ve lavanta üretimini yaygınlaştırmak amacıyla üniversitenin desteğiyle İstiklal Yerleşkesi'nde oluşturulan 350 dekarlık lavanta tarlasındaki etkinlikte, su tasarrufu açısından bu tür bitkilerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Lavantanın kentin önemli simgelerinden olduğunu belirten Öksüz, "Küresel ısınma ortamında bizlerin mutlaka suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Su verimliliğini ön plana almalı ve yaptığımız tarımsal faaliyetleri de buna göre planlamalıyız. Daha az su tüketen, suya az ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştirilmesi bu yüzden önemli. Lavanta ve gül suya az ihtiyaç duyan bu bitkilerden." diye konuştu.

Kentte "Lavanta Yolu" ve Gül Yolu" projelerini başlattıklarını dile getiren Öksüz, şunları ifade etti: "Bu projelerin amaçlarından birincisi, su verimliliğine katkıda bulunmak. Suyun sürdürülebilirliğini ve bir yandan da bölgemizin eko-turizmden daha da faydalanmasını sağlamak. İlimizin güzelliklerini, lavanta ve gül bahçelerini, tarihi ve kültürel değerlerini, antik kentlerini eko-turizmle canlandırma gayreti içindeyiz. Su konusunda bütün vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi, 7'den 77'ye herkesi daha tasarruflu olmaya çağırıyorum."

- "Susuz tarımı yöreye anlatmaya çalışıyoruz" Projenin yöneticisi Öztürk Sarıca da kamu, üniversite ve özel girişim işbirliğinde üniversitenin kullanılmayan 675 dekarlık arazisinde tıbbı aromatik bitki yetiştirdiklerini, bu alanın 350 dekarlık kısmına lavanta dikildiğini söyledi. Kekik, adaçayı, melisa, biberiye gibi pek çok ıtri bitkinin üniversitede yetiştirildiğini belirten Sarıca, "Susuz tarımı yöreye anlatmaya ve özendirmeye çalışıyoruz. Lavantanın görseliyle insanları buradaki eko-turizme ve sulu tarımdan susuz tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Asıl amaç lavantadan çok yüksek gelir elde etmek değil çünkü insanlar lavantayı görmeye geldiklerinde burada su olayını düşünmeye başlıyorlar. Susuz yetiştiğini görüyorlar. Susuz diğer tıbbı aromatik bitkilerin de yetişebileceğini görüyorlar. Lavanta kokusuyla, rengiyle insanları alanlara çağırıyor." dedi.