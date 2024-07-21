Burdur'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, MEB AKUB, Burdur Arama Kurtarma gönüllüleriyle yapılan arama çalışmaları sonucu Alagöz, evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Burdur Gölü yakınındaki bir tarlada hareketsiz bulundu.

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