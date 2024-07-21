Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Burdur'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu.

        Halil Alagöz (65), cuma günü Armağan İlci Mahallesi Umman Sokak'taki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, MEB AKUB, Burdur Arama Kurtarma gönüllüleriyle yapılan arama çalışmaları sonucu Alagöz, evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Burdur Gölü yakınındaki bir tarlada hareketsiz bulundu.

        Sağlık ekibi, Alzheimer hastası Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!

        Benzer Haberler

        Farkındalık için kuruyan gölde halk oyunu oynadı
        Farkındalık için kuruyan gölde halk oyunu oynadı
        Burdur Valisi Öksüz lavanta hasadına katıldı
        Burdur Valisi Öksüz lavanta hasadına katıldı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği el dikim top atölyesini gezdi
        Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği el dikim top atölyesini gezdi
        Burdur'da silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
        Burdur'da silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
        Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kaz...
        Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kaz...