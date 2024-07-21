Burdur'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Burdur'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu.
Burdur'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu.
Halil Alagöz (65), cuma günü Armağan İlci Mahallesi Umman Sokak'taki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, MEB AKUB, Burdur Arama Kurtarma gönüllüleriyle yapılan arama çalışmaları sonucu Alagöz, evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Burdur Gölü yakınındaki bir tarlada hareketsiz bulundu.
Sağlık ekibi, Alzheimer hastası Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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