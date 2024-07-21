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        Burdur'da mermer fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

        Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:31
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        Burdur'da mermer fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

        İlçede faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Mert Kök (23), makineye sıkıştı.

        Ağır yaralanan Kök, sağlık ekibi tarafından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kök, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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