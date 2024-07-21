Burdur'da mermer fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
İlçede faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Mert Kök (23), makineye sıkıştı.
Ağır yaralanan Kök, sağlık ekibi tarafından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kök, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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