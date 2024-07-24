GÜNCELLEME - Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Yaralılardan Hasan Turgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Günay Karabıyık ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan Hasan Turgut (61), Ayşe Turgut (52), Bilal Turgut (22), Alper Turgut (25), Atilla Turgut (27) ile diğer araçtaki sürücü Abdurrahman Bolat (29), Rabia Özlem Aktaş (18), Mert Sebahattin Kutun (20) ve Günay Karabıyık (23) Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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