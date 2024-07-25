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        Üç ilde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:01 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:01
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        Üç ilde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı
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        Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapıp Burdur'da da 2 eve giren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Fiziki takip sonucu tespit edilen araç, sanayi sitesinde durduruldu. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların üst aramasında, 7 yüzük, 4 altın bileklik, 5 kolye, 4 küpe ve 3 bin lira nakit para ile 4 telefon ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı. G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.B. ile C.K. ise savcılıktan salıverildi.

        Öte yandan, ziynet eşyalarının çalındığını fark edince polisi arayan mağdurlardan Merve Ö. de çalınan takılarının poliste olduğunu ve hırsızların yakalandığını öğrenince sosyal medyadan Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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