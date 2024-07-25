Üç ilde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapıp Burdur'da da 2 eve giren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu tespit edilen araç, sanayi sitesinde durduruldu. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, 7 yüzük, 4 altın bileklik, 5 kolye, 4 küpe ve 3 bin lira nakit para ile 4 telefon ele geçirildi.