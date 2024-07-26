Gölhisar Gölü kuruma tehdidi altında

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Gölhisar Gölü'nün kurumaması için alınacak önlemlerin görüşülmesi amacıyla kurumların yetkilileri bir araya geldi.

Gölhisar Belediyesinde düzenlenen toplantıya Devlet Su İşleri ( DSİ ) Isparta 18. Bölge Müdürü Recep Alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Yardımcı Osman Yöntem, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, Burdur İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Akgül, Gölhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Harun Ekinci, Gölhisar Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kavçakar, Gölhisar Ziraat Odası Başkanı Rıza Şenol ve Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş katıldı.

Toplantıda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölhisar Gölü'nün yok olmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, yaptığı açıklamada, Gölhisar Gölü'nün, yetersiz su kaynakları, kuraklık, buharlaşma gibi nedenlerle her geçen gün suyunun azaldığını söyledi. Kurumasının önüne geçebilmek için su verimliğini artırmaya yönelik detaylı bir çalışma başlattıklarını dile getiren Sertbaş, "Bu çalışmalar neticesinde gerekli tüm önlemler alınacak. Tedbir bizden, takdir yüce Rabbimden. Kurum müdürlerimize katkılarından dolayı ilçemiz adına gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.