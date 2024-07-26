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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:17
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Savaş Şükrü M. (27) idaresindeki 07 HSU 66 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kağılcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Melisa M. (27), İlyas M. (2), Şebnem D. (37), Hatice Ş. (57), Aylin D. (11), Lina Su D. (5) ve Adem Ö. (11) yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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