Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kezban Kübra Aslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe, Figen, Sultan ve Muhittin Eren Uzel, Dursun, Salih ve Faruk Kenan Özyılmaz ile Kezban Kübra Aslan yaralandı.

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