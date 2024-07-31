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        GÜNCELLEME - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:31
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        GÜNCELLEME - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Sadık Özyılmaz (62) idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında Yunus Uzel'in (44) kullandığı 34 HAL 551 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Ayşe (43), Figen (46), Sultan (71) ve Muhittin Eren Uzel (78) ile Dursun Özyılmaz (58), Kezban Kübra Aslan (35) ve çocukları Salih Eymen (10), Faruk Kerem (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Dursun Özyılmaz kurtarılamadı.

        Sadık Özyılmaz, Kezban Kübra Aslan ve Figen Uzel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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