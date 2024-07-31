GÜNCELLEME - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Sadık Özyılmaz, Kezban Kübra Aslan ve Figen Uzel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Ayşe (43), Figen (46), Sultan (71) ve Muhittin Eren Uzel (78) ile Dursun Özyılmaz (58), Kezban Kübra Aslan (35) ve çocukları Salih Eymen (10), Faruk Kerem (2) yaralandı.

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