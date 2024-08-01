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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin "babaevi" olduğunu belirterek, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor, kimi yakında oturuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:30
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin "babaevi" olduğunu belirterek, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor, kimi yakında oturuyor." dedi.

        Partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir partili tarafından Özel'e sahipsiz bir köpek yavrusu hediye edildi.

        Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Özel, belli aralıklarla bu balkondan konuşmalar yaptığını belirterek, il başkanlarının "Bu da bizim balkon konuşmamız." dediğini aktardı.

        CHP'nin "babaevi" olduğunu ifade eden Özel, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor kimi yakında oturuyor. Ama herkes biliyor ki başı sıkıştığında orada yeri var onun. Neden? Çünkü tapusu ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te vardı ne İnönü'de. Tapu, hem hepimizin hem de hiçbirimizin değil. Çünkü bir kişiye kayıtlı tapu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı." diye konuştu.

        Özel, sabah ziyaret ettiği fasulye tarlasında, toplayanın da toplatanın da götürenin de mutlu olmadığını gördüğünü vurgulayarak, burada 8 liraya üretilen fasulyenin İstanbul'da 120, Didim'de 200 liraya satıldığını kaydetti.

        Fasulye 120 liraya satılırken birilerinin para kazandığını, 8 liraya üreticinin ise ezildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Sebebi şu, iktidarda halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin kabak üreticisinin domates üreticisinin partisi iktidarda değil. 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar. En çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın, 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira, 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle olunca bu sefer bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra 'Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim.' Baştan korumuyor. Kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor. İyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur."

        Özel, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdiğini ve 10 bin liraya geçim olmayacağını, emekli maaşının artırılması gerektiğini anlattığını belirtti.

        Emekli maaşının bugün 12 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlatan Özel, "Beğenmediğimiz 10 bin lira ile ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12 bin 500 lira güya zamlı maaş ile 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocak ayında isyan ettiği maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar enflasyon oyunlarıyla." ifadelerini kullandı.

        Özgür Özel, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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