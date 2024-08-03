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        Burdur'da İsmail Heniyye suikastı düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

        Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:53
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        Burdur'da İsmail Heniyye suikastı düzenlenen yürüyüşle protesto edildi
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        Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Köprübaşı mevkisine gelenlerin başlattığı yürüyüşte, bazı kadınlar kanlı kefenlere sarılmış bebek maketleri taşıdı.

        İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, Gazi Caddesi'nden geçerek Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Burada tekbirler getiren kalabalık, İsrail'e tepki gösterdi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Burdur Kudüs Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Büyükkeleş, İsmail Heniyye'nin yıllardır İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılara karşı dimdik duran, mazlumların haklarını savunan bir lider olduğunu söyledi.

        Büyükkeleş, Gazze'deki masum insanların yanında olduklarını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Onlar sanıyor ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek. Ant olsun yanılıyorlar çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki zulüm ile abat olanın ahiri berbat olur. Akıbetleri Firavun gibi, Nemrut gibi, Hitler gibi olacak. Bebek katili vahşiler, soykırımcı Siyonist'ler, işbirlikçi emperyalistler döktükleri kanda boğulmadıkça durmayacağız. Siyonist işgal çetesi Filistin'den defolmadıkça susmayacağız." diye konuştu.

        Kalabalık, Filistinliler için yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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