Burdur'da balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu

Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mehmet Uysal (46), 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti.

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