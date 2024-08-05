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        Burdur'da balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu

        Burdur'da balık tutmaya giden kişi, baraja düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 03:44 Güncelleme: 05.08.2024 - 03:44
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        Burdur'da balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu
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        Burdur'da balık tutmaya giden kişi, baraja düşerek hayatını kaybetti.

        Mehmet Uysal (46), 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti.

        Arkadaşı marketten alışveriş yapmaya gittiği sırada barajın kıyısında oğluyla balık tutan Uysal, suya düştü.

        Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar tarafından bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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