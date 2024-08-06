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        Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı

        Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet eden yaşlı çift yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:28
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        Burdur'da silahlı kavgada balkonda oturan çift yaralandı
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        Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet eden yaşlı çift yaralandı.

        Hızır İlyas Mahallesi'nde, seyir halindeki iki otomobilde bulunan gruplar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sığıryolu Caddesi'nde bir otomobilden diğer otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı.

        Av tüfeğinden çıkan saçmalar, caddenin kenarındaki binanın balkonunda oturan Mustafa (68) ve Kamran (64) Kök çiftine isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzlerinden hafif yaralanan yaşlı çift, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, saldırıya uğrayan 20 AHN 313 plakalı otomobildeki R.K. ile S.B'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

        Ekipler, ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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