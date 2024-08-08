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        Burdur'da imece usulüyle yapılan aşure 4 bin kişiye ikram edildi

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:19
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        Burdur'da imece usulüyle yapılan aşure 4 bin kişiye ikram edildi
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle yaptığı aşure, 4 bin kişiye dağıtıldı.

        Pazar yerinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından başlayan etkinlikte, vatandaşlar birlikte aşure yaptı. Kazanlarda pişirilen aşure, 4 bin kişiye ikram edildi.

        Organizasyondan sorumlu Gülsüm Avcı, AA muhabirine, aşurenin birlik ve beraberliği ifade ettiğini söyledi.

        Aşure pişirip dağıtmanın bir gelenek olduğuna işaret eden Avcı, "Muharrem ayı dolayısıyla bu geleneği devam ettirmek istedik. Çok güzel bir katılım oldu. Karamanlı halkına teşekkür ediyorum. Herkes yardımcı oldu." diye konuştu.

        Hülya Atasoy da ilçe halkının malzeme ve nakit yardımında bulunduğunu belirterek, "Nohut, fasulye herkes elinde ne varsa bir şeyler getirdi. Böylece aşurelerimizi yapmak için cevizi, bademi, buğdayı ayıkladık. Yiyenlere afiyet olsun." dedi.

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