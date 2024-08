Hacılar Büyük Höyük kazısı sezona buruk başladı

BİLAL ALTIOK - Batı Anadolu'nun tarih öncesi devrine ışık tutan ve 5 bin yıllık bir krallığın izlerini taşıyan Hacılar Büyük Höyük kazısı bu sezon, arkeolojinin duayenleri arasında gösterilen kazının onursal başkanı Prof. Dr. Refik Duru'nun yokluğunda devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü'nde 1969'da doçent, 1978'de profesörlük ünvanı alan Duru, kesintisiz 63 yıl süren arkeoloji araştırmalarıyla ilgili 18 kitap ve 120'yi aşkın makale yayınladı.

Ömrünü höyük kazılarına adayan ve arkeoloji dergilerince mesleğin duayenleri arasında gösterilen Duru, ilerlemiş yaşına rağmen Burdur'un merkeze bağlı Hacılar köyünde devam eden kazılara her sezon geliyordu.

Umurtak, onursal başkanları Duru'nun her zaman fikirlerine başvurduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

Duru'nun en önemli özelliğinin kazılarda bulduğu malzemelerin bir an önce akademik yayınını yazmak olduğunu vurgulayan Umurtak, "Pek çok kitap ve makale yayınladı. Dürüst bir bilim insanı olarak hayatını ve misyonunu tamamladı. Biz de onun yolunda devam edeceğiz." dedi.

"Son sene 'Ben gelmeyeyim artık zor oluyor.' dedi. Görmesi çok iyi değildi, kazı alanında düşmekten korkuyordu. O yüzden 2023'te gelemedi ancak aklı hep buradaydı, telefonla her gün bizden bilgi alıyordu. Burada yaptıklarımızı duyunca mutlu oluyordu. Arkeoloji onun hayatının çok önemli bir parçasıydı. Geçen 10 Ağustos doğum günüydü. Biz burada onu anarak tatlı yedik, sanki yanımızdaydı, her an onu anıyoruz."

- "Burası bir beylik veya krallık merkezi olabilir"

Hacılar Büyük Höyük kazılarına ilişkin de bilgi veren Umurtak, "İlk Tunç Çağı dediğimiz milattan önce 3'üncü bin yılın ilk 100 yıllarında kurulan bir yerleşim yeri. Yerleşmenin en kuzeyinden güneyine kadar olan bütün batı yarısının savunma sistemini 12 yılda açığa çıkardık. İki giriş kapısı ile kentte yaşayanların kaldıkları 50 yapıyı ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.