Hacılar Büyük Höyük kazısı sezona buruk başladı

BİLAL ALTIOK - Batı Anadolu'nun tarih öncesi devrine ışık tutan ve 5 bin yıllık bir krallığın izlerini taşıyan Hacılar Büyük Höyük kazısı bu sezon, arkeolojinin duayenleri arasında gösterilen kazının onursal başkanı Prof. Dr. Refik Duru'nun yokluğunda devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü'nde 1969'da doçent, 1978'de profesörlük ünvanı alan Duru, kesintisiz 63 yıl süren arkeoloji araştırmalarıyla ilgili 18 kitap ve 120'yi aşkın makale yayınladı.

Duru'nun en önemli özelliğinin kazılarda bulduğu malzemelerin bir an önce akademik yayınını yazmak olduğunu vurgulayan Umurtak, "Pek çok kitap ve makale yayınladı. Dürüst bir bilim insanı olarak hayatını ve misyonunu tamamladı. Biz de onun yolunda devam edeceğiz." dedi.

Hacılar Büyük Höyük kazılarına ilişkin de bilgi veren Umurtak, "İlk Tunç Çağı dediğimiz milattan önce 3'üncü bin yılın ilk 100 yıllarında kurulan bir yerleşim yeri. Yerleşmenin en kuzeyinden güneyine kadar olan bütün batı yarısının savunma sistemini 12 yılda açığa çıkardık. İki giriş kapısı ile kentte yaşayanların kaldıkları 50 yapıyı ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Son sene 'Ben gelmeyeyim artık zor oluyor.' dedi. Görmesi çok iyi değildi, kazı alanında düşmekten korkuyordu. O yüzden 2023'te gelemedi ancak aklı hep buradaydı, telefonla her gün bizden bilgi alıyordu. Burada yaptıklarımızı duyunca mutlu oluyordu. Arkeoloji onun hayatının çok önemli bir parçasıydı. Geçen 10 Ağustos doğum günüydü. Biz burada onu anarak tatlı yedik, sanki yanımızdaydı, her an onu anıyoruz."

Umurtak, kazdıkları höyüğün yerel bir beylik veya krallık merkezi olabileceğine işaret ederek, "Beş bin yıl önce kurulmuş yöresel bir krallık burada tarım ve hayvancılık yapmış. Herhalde büyük bir zenginliği barındırmakta ki o nedenle büyük ve güçlü sur (savunma) sistemini kurdular. Burada Sümerler'de olduğu gibi bir yazı sistemi henüz yok ancak burası da diğer ögeler bakımından kentleşme sürecine geçmiş." diye konuştu.

Hacılar Büyük Höyük'te bugüne kadar kentleşmenin izlerini veren birçok buluntuya rastladıklarını dile getiren Umurtak, savunma sisteminin içinde evcilleştirilmiş çok fazla köpek ve domuz kemiği bulduklarını, o dönem bölgenin zengin bir fauna ve floraya sahip olduğunu buluntulardan öğrendiklerini kaydetti.