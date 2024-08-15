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        Burdur'da ormanlık alan yakınında çıkan ot yangını söndürüldü

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alan yakınında çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:47
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        Burdur'da ormanlık alan yakınında çıkan ot yangını söndürüldü
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alan yakınında çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Isparta-Antalya kara yolu Aşağı Gökdere mevkisindeki ormanlık alan yakınındaki arazide ot yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Burdur Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çalılıklar ve kavak ağaçlarının bulunduğu alana yayılan yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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