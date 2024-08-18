Burdur'da bordür taşına çarpan otomobildeki karı koca öldü, çocukları yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin refüjde yığılı bordür taşlarına çarpması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin refüjde yığılı bordür taşlarına çarpması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.
İzzet Sayar (58) idaresindeki 48 ALA 491 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Mürseller Köyü Kavşağı yakınında, yol çalışmasında kullanmak üzere refüje yığılan bordür taşlarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Sayar (58) ile eşi Neşe Sayar'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan çiftin çocukları Ali Yahya Sayar (18) ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ve eşinin cenazeleri, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
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