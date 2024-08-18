Burdur'da hayvancılıkta verimi düşüren viral hastalıklar için iyileştirici ürünler geliştiriliyor

BİLAL ALTIOK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) - BAKA Teknokent'te kurulan laboratuvarda hayvanlarda hastalıklara neden olan virüsler teşhis edilerek tedavi yöntemleri ve alternatif iyileştirici ürünler geliştiriliyor.

Hayvancılık alanında ihtisaslaşan MAKÜ ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek MAKÜ-BAKA Teknokent'te kurulan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı'nda öncelikle sığır, koyun, keçi, kanatlı ile kedi ve köpeklerde viral hastalıkları inceleniyor.

Viral hastalıklara teşhis koyarken antijen ve antikor testlerinin yanı sıra ikili-üçlü testler, gerçek zamanlı PCR gibi daha moleküler düzeyde testler yaptıklarını dile getiren Kale, "Hayvanlar doğal enfeksiyonlara bağlı mı belirti gösteriyor, yoksa aşılamaya bağlı pozitiflik olduğunu belirliyoruz." dedi.

Kale, hayvancılıkta sağlıklı hayvanın üretilmesi ve çoğaltılmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Hayvancılıkta et, süt ve yumurta verimliliğinin artması ve hayvanın uzun yaşaması temel amaçlardır. Örneğin en büyük problemlerden biri buzağı ishalleri. İşte bu ishalin kaynağı hangi virüs bunu anlamaya çalışıyoruz. İkincisi hayvanda döl tutmama problemiyle çok karşılaşıyoruz. Hayvan neden döl tutmuyor, uzun süre döl tutmayınca kayıp oluşuyor. Hayvanın plasentasında ne var, vücudunda ne var, bunu tespit edip buna göre alanında uzmanlarla istişare ederek tedaviler yapıyoruz." diye konuştu.