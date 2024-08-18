Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa Akkurt idaresindeki 15 ACV 707 plakalı otomobille Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 07 AOC 06 plakalı otomobil, Çamlık Mahallesi Manca Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan Filiz Yıldırım, Yüsra Gültepe ve Emirhan Burhan yaralandı, diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin kavşaktan çıkan otomobille çarpışması, aracın sürüklenmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike

        Benzer Haberler

        Su faturasını düzenli ödeyen köylüye, muhtardan yarım gram altın
        Su faturasını düzenli ödeyen köylüye, muhtardan yarım gram altın
        Burdur'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Burdur'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Burdur'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Burdur'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Burdur'da "Doğanın Gizli Bağlamları" konulu proje hayata geçirildi
        Burdur'da "Doğanın Gizli Bağlamları" konulu proje hayata geçirildi
        Burdur'da hayvancılıkta verimi düşüren viral hastalıklar için iyileştirici...
        Burdur'da hayvancılıkta verimi düşüren viral hastalıklar için iyileştirici...
        Burdur'da bordür taşına çarpan otomobildeki karı koca öldü, çocukları yaral...
        Burdur'da bordür taşına çarpan otomobildeki karı koca öldü, çocukları yaral...