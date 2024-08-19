Burdur'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Anbahan köyünde Zeynep Duran'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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