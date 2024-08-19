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        Burdur'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:12
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        Burdur'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Anbahan köyünde Zeynep Duran'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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