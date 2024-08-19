Burdur'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.
Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.
Önder Çelik'in kullandığı 07 ESC 96 plakalı otomobil, Çavdır - Antalya kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Güç'e çaptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hidayet Güç'ün (60) hayatını kaybettiğini belirledi.
Güç'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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