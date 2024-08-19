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        Burdur'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:24
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        Burdur'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Önder Çelik'in kullandığı 07 ESC 96 plakalı otomobil, Çavdır - Antalya kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Güç'e çaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Hidayet Güç'ün (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güç'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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