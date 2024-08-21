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        Burdur'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Burdur'un Tefenni ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:29
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        Burdur'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Hasanpaşa köyü Kavakdibi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla orman işletme müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Vatandaşların da ekiplere desteğiyle alevler ormanlık alana ulaşmadan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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