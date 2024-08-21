Burdur'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Burdur'un Tefenni ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Burdur'un Tefenni ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Hasanpaşa köyü Kavakdibi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla orman işletme müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Vatandaşların da ekiplere desteğiyle alevler ormanlık alana ulaşmadan yangın söndürüldü.
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