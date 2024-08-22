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        Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Burdur'da durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:10
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        Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        Burdur'da durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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