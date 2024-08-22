Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

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