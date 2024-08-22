Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, eroin, 4 sentetik ecza ile yabancı plakalı araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri, çıkarıldığı adli makamlarda tutuklandı 14'ü savcılıkça serbest bırakıldı.
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