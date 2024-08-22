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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:28
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, eroin, 4 sentetik ecza ile yabancı plakalı araç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan biri, çıkarıldığı adli makamlarda tutuklandı 14'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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