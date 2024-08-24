Burdur'da otobüs terminaline düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 15 SA 379 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin araç giriş yoluna düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.