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        Burdur'da otobüs terminaline düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı

        Burdur'da otobüs terminalinin araç giriş yoluna düşen yolcu midibüsündeki 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:17
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        Burdur'da otobüs terminaline düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı
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        Burdur'da otobüs terminalinin araç giriş yoluna düşen yolcu midibüsündeki 15 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 15 SA 379 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin araç giriş yoluna düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın, midibüsün freninin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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