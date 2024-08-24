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        GÜNCELLEME - Burdur'da iki metre yüksekten terminal giriş yoluna düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı

        Burdur'da ilerlediği yolda kontrolden çıkıp 2 metrelik kot farkı bulunan alt taraftaki terminal araç giriş yoluna düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:04
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        GÜNCELLEME - Burdur'da iki metre yüksekten terminal giriş yoluna düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı
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        Burdur'da ilerlediği yolda kontrolden çıkıp 2 metrelik kot farkı bulunan alt taraftaki terminal araç giriş yoluna düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa S. (56) idaresindeki 15 SA 379 plakalı midibüs, ilerlediği yolda kontrolden çıkarak, alt tarafta 2 metrelik kot farkı bulunan Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin araç giriş yoluna düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 15 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazanın, midibüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

        - Kaza güvenlik kamerasında

        Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde midibüsün yoldan çıkarak 2 metre yüksekten terminalin araç giriş yoluna düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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