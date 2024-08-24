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        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:22
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        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Dutalan köyü Kartalpınar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopter sevk edildi.

        Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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