Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Dutalan köyü Kartalpınar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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