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        GÜNCELLEME - Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

        Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 03:52 Güncelleme: 24.08.2024 - 03:52
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        GÜNCELLEME - Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı
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        Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

        Vedat B. (56) idaresindeki 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüs şoförü Vedat B. ile yolcular Ercan Ç. (45), Seyhan Ç. (41), Gamze S. (20), Nikolat L, Tatiana L, Yahya B. (19), Balgeyeva A, Avni D. (74), Ozan Y. (18), Yakup P. (23), Hatice D. (24), Selman B. (25), Hakan P. (21), Bayram B. (28), Halil T. (19), Alper D. (22), Nurcan A. (55), Halime A. (63), Ozan T. (44), Hasan Ü. (49), Tuğra D. (19), Yasin Ç. (8), Deniz Ç. (10), Toprak Ö. (33), Mustafa Ç. (37), Ramazan Ç. (25), Olga C, Rahime S. (54), İlayda D. (25), Ryta B, Eylül K. (23) ve Oleg A. yaralandı.

        Kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

        Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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