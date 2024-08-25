Salda Gölü'ne giren genç boğuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla Salda Gölü'ne gelen Hıdır Solkol (18), göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba Plajı'nda suya girdi.

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