Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne yüzmek için giren genç boğuldu.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne yüzmek için giren genç boğuldu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla Salda Gölü'ne gelen Hıdır Solkol (18), göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba Plajı'nda suya girdi.
Bir süre sonra vatandaşlar Solkol'un suda çırpındığını gördü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Solkol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.