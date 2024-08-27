Burdur'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Burdur'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde Alper Özer'in kiracı olarak oturduğu, Ömer Koyuncu'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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