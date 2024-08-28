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        Burdur'da bordür taşlarına çarpan otomobildeki polis memuru öldü

        Burdur'un Çavdır ilçesinde karşı şeride geçerek bordür taşlarına çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:24
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        Burdur'da bordür taşlarına çarpan otomobildeki polis memuru öldü
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde karşı şeride geçerek bordür taşlarına çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

        Denizli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Mehmet Arıcan'ın (44) kullandığı 20 GD 408 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Burdur'un Çavdır ilçesi mevkisinde karşı şeride geçerek, akaryakıt istasyonu kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı sonucu bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekibince yapılan incelemede, sürücü Arıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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