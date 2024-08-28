Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi

HALE PAK - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldı.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğince (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından desteklenen proje kapsamında hayata geçilen ve 2 yılda bir açıklanan liste için Türkiye'den Burdur'daki Salda Gölü ve Bitlis'teki Nemrut Kalderası aday gösterildi.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Türkiye'den Salda Gölü'nün listede yer aldığı açıklandı.

- "Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız" UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı, AA muhabirine, proje kapsamında ilki 2022'de açıklanan listenin ikincisinin bu sabahki kongrenin basın toplantısında duyurulduğunu söyledi. Listede yer alan jeolojik miraslardan 20'sinin de 5'er dakikalık sunumlar şeklinde tanıtıldığını anlatan Kazancı, şunları kaydetti: "Tanıtılanların içinde Salda Gölü'müz de var. Listeye aday olarak ülkelere verilen kota dahilinde Salda Gölü ve Nemrut Kalderası'nı sunduk. Açıklanan listede sadece Salda Gölü'nü gördük, Nemrut listede yer almadı. Listeye girsin veya girmesin doğal varlıklarımızın bilimsel önemi azalmayacaktır. Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız ama benim kişisel kanaatim, benzer özellikteki volkanların listede çokça yer alması."

Kazancı, Salda Gölü'nün dünyanın en önemli jeolojik miraslarından birisi olduğunu vurguladı. Burasının dünyaya, Mars'ta milyarlarca yıl önceki hayatın yeryüzündeki benzeri olarak sunulduğunu, "Mars Analog of lake Salda" diye takdim edildiğini aktaran Kazancı, Salda'yı çökeltilerin öneminden dolayı listeye önerdiklerini, bunun kitabının da hazırlandığını bildirdi. - "Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor" Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer almasının, bilinirliğini daha da artıracağına işaret eden Kazancı, şöyle konuştu:

"Salda'yı çok daha iyi korumamız gerekiyor. Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor. Salda'nın korunması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Burdur Valiliğinin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun ve diğer kamu kuruluşlarının iyi niyetli çabaları var. Salda, önümüzdeki yıllarda turizm merkezi olacaktır. Beklentileri karşılamak ve jeoturizmin sürdürülebilirliği için korumaya azami dikkat edilmesi gerekir. Turist baskısını da sınırlamak ve iyi yönetmek gerekir. "