Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Resul Erdoğan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da kamyonet ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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