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        Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

        Burdur'da kamyonet ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:07
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        Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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        Burdur'da kamyonet ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Burdur-Antalya Karayolu'nda Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 15 AAT 779 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Faruk B. idaresindeki 15 DJ 163 plakalı çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ve yolcu Resul Erdoğan (29) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Resul Erdoğan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ve savcının çalışmalarının ardından araçlar otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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