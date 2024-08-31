Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Gündoğdu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, helikopter, 8 arazöz ile 81 personel sevk edildi.
Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
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