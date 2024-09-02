Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Soner Konuk (43) idaresindeki 20 ABD 195 plakalı otomobil, Yeşildere köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Fikret Konuk, Ramazan Dağlı ve Önder Konuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Önder Konuk'un (46) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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