Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Soner Konuk (43) idaresindeki 20 ABD 195 plakalı otomobil, Yeşildere köyünde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Fikret Konuk, Ramazan Dağlı ve Önder Konuk yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Önder Konuk'un (46) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında

        Benzer Haberler

        Burdur'da sudan koyun geçirme geleneği asırlardır yaşatılıyor
        Burdur'da sudan koyun geçirme geleneği asırlardır yaşatılıyor
        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
        Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Burdur'da bordür taşlarına çarpan otomobildeki polis memuru öldü
        Burdur'da bordür taşlarına çarpan otomobildeki polis memuru öldü
        Burdur'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Burdur'da yangın çıkan evde hasar oluştu