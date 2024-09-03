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        Burdur'da oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:14 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:19
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        Burdur'da oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü.

        Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, M.K. (42) iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Tin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden aracıyla ayrılan zanlı M.K, Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Tarafların, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edildi.

        Bu arada, olay yerindeki incelemenin ardından Ramazan Tin'in cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak gelen M.K'nin pompalı tüfekle önce Ramazan Tin'e, ardından Muharrem Tin'e ateş ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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