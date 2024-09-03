Burdur'da oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak gelen M.K'nin pompalı tüfekle önce Ramazan Tin'e, ardından Muharrem Tin'e ateş ettiği görüldü.

Bu arada, olay yerindeki incelemenin ardından Ramazan Tin'in cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Tin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, M.K. (42) iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etti.

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