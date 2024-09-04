Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da baba ve oğlunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde esnaflık yapan baba ve oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:47 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da baba ve oğlunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde esnaflık yapan baba ve oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Ramazan Tin'i (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (32) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Metin K'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Metin K. Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklandı.

        Metin K. ifadesinde, maktullere sattığı aracın parasının bir kısmını 6-7 aydır alamadığını, kendisini oyaladıklarını ve olay günü de her şeyin bir anda geliştiğini aktardı.

        - Olay

        Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün Metin K, damlama sulama sistemleri işi yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile yaşadığı kavgada ikisine tüfekle ateş etmiş. Baba olay yerinde, oğlu ise hastanede yaşamını yitirmişti. Metin K, polis çalışmasıyla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

        Benzer Haberler

        Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
        Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
        Burdur'da babasıyla silahlı saldırıya uğrayan kişi de öldü
        Burdur'da babasıyla silahlı saldırıya uğrayan kişi de öldü
        Burdur'da oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
        Burdur'da oğluyla silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
        Kore Savaşı'nda Türk askerinin dayanıklılığı ABD askeri belgelerinde de yer...
        Kore Savaşı'nda Türk askerinin dayanıklılığı ABD askeri belgelerinde de yer...
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Burdur'da sudan koyun geçirme geleneği asırlardır yaşatılıyor
        Burdur'da sudan koyun geçirme geleneği asırlardır yaşatılıyor