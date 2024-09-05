Burdur'da bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.
Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.
Konak Mahallesi Kazancı Sokak'ta Dürdane İ'nin yalnız yaşadığı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çamaşır makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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